NAPOLI MILIK / Arkadiusz Milik è tornato a segnare gol importanti con la maglia del Napoli anche se il momento di crisi della squadra di Gattuso sembra proprio non voler terminare: l'attaccante polacco, che si avvicina comunque al rinnovo di contratto, si è concesso ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' per analizzare l'attuale momento di forma personale e della squadra dopo il girone d'andata. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Ecco le sue parole: ''Cè tanto lavoro da fare. Abbiamo cambiato modulo, abbiamo migliorato tante cose, come l'uscita da dietro. Ora ci vuole tempo per migliorare davanti, sulle finalizzazioni. Spero che col tempo riusciremo a farlo e a portare i risultati".

L'analisi personale: "Spero di riuscire a giocare ancora meglio. Sono felice per i miei numeri, ma non lo sono per ciò che facciamo di squadra.

Siamo troppo in basso in classifica, vogliamo essere in alto e guardiamo avanti''.

Gli arrivi di Demme e Lobotka: ''Sono giocatori che possono dare una mano, ma ho visto ancora troppo poco per dire qualcosa in più. Abbiamo fatto appena due allenamenti con loro. Speriamo che riescano a dare una mano. Sono buoni acquisti, ma è troppo presto per dire qualcosa".

La sfida contro il Barcellona: "Per queste partite si aspetta sempre tanto. Sono gare di Champions, contro le squadre più forti al mondo, come il Barcellona. Abbiamo tanto rispetto per loro, ma non paura. Vogliamo passare il turno, sarà difficile, ma è tutto possibile".

