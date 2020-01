SONDAGGIO CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / Krzysztof Piatek potrebbe lasciare il Milan 12 mesi dopo il suo arrivo in rossonero. Nonostante le ottime indicazioni fornite ieri in Coppa Italia contro la SPAL, l'attaccante polacco rimane in uscita dopo l'arrivo a gennaio di Zlatan Ibrahimovic e dopo un girone d'andata davvero deludente.

Cosa deve fare il Milan con lui? Questa domanda è stata posta ai lettori di Calciomercato.it tramite Twitter: secondo il 44,7% la dirigenza rossonera dovrebbe trattenere in questa finestra di mercato Piatek, per il 39,5% invece il polacco dovrebbe essere ceduto. L'opzione del prestito invece è stata votata solo dal 15,8%.

