CALCIOMERCATO INTER YOUNG POLITANO SPINAZZOLA / Sono giorni frenetici per il calciomercato dell'Inter. In attesa di risolvere il 'giallo' Politano-Spinazzola e sbloccare i colpi Giroud e Eriksen, la dirigenza nerazzurra non molla neanche la pista Ashley Young.

Anzi: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', infatti, il laterale delè tornato in pole per la fascia sinistra. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT - Inter e Roma, Vecino e Florenzi in bilico | Parla l'agente

Calciomercato Inter, Young a prescindere da Politano-Spinazzola: le ultime

I contatti con l'entourage dell'inglese non si sono mai interrotti e Marotta e Ausilio puntano a chiudere l'operazione a prescindere dallo scambio con la Roma. L'Inter può contare sull'accordo totale con il giocatore per un contratto di 18 mesi a 3 milioni netti a stagione, ma manca ancora l'intesa con il Manchester United. Il capitano dei 'Red Devils', in scadenza di contratto a giugno, continua però a forzare per un addio anticipato a gennaio e in caso di apertura da parte del club inglese mancherà solo l'accordo sull'indennizzo per liberare subito il 34enne. Sono dunque giorni 'caldissimi' anche sul fronte Young in casa Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, agente di Eriksen a Milano | Le ultime

Inter e Roma, giallo Politano-Spinazzola | Quanti affari saltati all'ultimo