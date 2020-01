INTER BARELLA / Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per commentare i suoi primi mesi in nerazzurro, dopo il trasferimento dal Cagliari concretizzato in estate: ''L'Inter mi ha voluto tanto, ho fatto di tutto per ripagare la fiducia. C'è stato l'infortunio, ma questo fa parte del calcio. A proposito, mi spiace per Zaniolo, per lui è qualcosa di più grave, e gli volevo fare l'in bocca al lupo.

Tornando a me, spero di riprendere dove ho lasciato, facendo anche meglio''. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Fattore Conte: ''Mi ha aiutato molto nella fase tattica, è maniacale in questo: quello che mi rimproveravano sempre è che ero molto istintivo, lui ha limitato questo difetto. Conte ti tira fuori il 110 per cento, anche a quelli come me che già entrano in campo dando tutto".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, agente di Eriksen a Milano | Le ultime

VIDEO CM.IT - Inter e Roma, Vecino e Florenzi in bilico | Parla l'agente