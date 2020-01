FIORENTINA CUTRONE / Debutto da titolare con gol per Patrick Cutrone nel match di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta. Oggi il neo attaccante viola si è presentato così in conferenza stampa: "Mi sono sempre allenato al 100% per farmi trovare pronto ovunque. È stata una bellissima emozione segnare alla prima da titolare e spero di continuare così. Risposta a Milan e Wolverhampton? Diciamo che le migliori risposte si danno sul campo. Io devo ringraziare il Milan e il Wolverhampton perché mi hanno dato fiducia, poi nel calcio succede anche questo.

Li devo ringraziare comunque perché ogni giorno è importante per crescere".

Fiorentina, Cutrone si presenta: "Voglio ripagare la fiducia di Commisso e della società"

Sugli obiettivi in maglia viola: "Io penso partita dopo partita e giorno per giorno. Ho i miei obiettivi come quelli di squadra. Ribery? È un campione straordinario, l'ho conosciuto dopo la partita di ieri. Mi ha fatto molto piacere conoscerlo e non vedo l'ora di poter giocare insieme a lui". Chiusura, infine, sul primo impatto con il presidente Commisso: "È una bellissima persona, genuina. Sono davvero felice che la Fiorentina abbia creduto in me e spero di ripagarli. So che c'è e ci sarà un bel progetto di squadra e sui singoli".

