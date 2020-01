CALCIOMERCATO LECCE MACHIN PESCARA/ Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Josè Machin, centrocampista del Pescara, potrebbe vestire la maglia del Lecce in questa finestra di calciomercato invernale. Il giocatore al Pescara sarebbe il principale indiziato per i pugliesi, che nei giorni scorsi hanno ceduto Tabanelli in Serie B.

Machin è un classe 1996 e veste la maglia del Pescara, ma è di proprietà del Parma del direttore sportivo Faggiano.