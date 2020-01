CALCIOMERCATO FIORENTINA PRADE CUTRONE PEDRO DUNCAN / È il giorno della presentazione di Patrick Cutrone in casa Fiorentina. Intervenuto in conferenza al fianco del neo attaccante viola, Daniele Pradè ha anche risposto alle domande di calciomercato: "Qualsiasi operazione faremo riguarderà anche il futuro. Naturalmente conta anche il presente, ma dobbiamo pensare anche al futuro, è normale per chi vuole crescere. Non faremo acquisti per sei mesi. È difficile ma pensiamo già al futuro".

Sui singoli, infine: "Per Pedro al Flamengo non c'è ancora l'ufficialità.? Non c'è un nome, abbiamo un'esigenza ma come già detto ci serve un giocatore anche per il futuro. Non acquisteremo tanto per acquisteremo ".

