Calciomercato, Milan su Dani Olmo? Ecco come stanno le cose

CALCIOMERCATO MILAN DANI OLMO DINAMO ZAGABRIA - Il Milan, dopo Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer, continua a lavorare sul mercato per consegnare all'allenatore, Stefano Pioli, gli uomini giusti per risalire la china in classifica. Nella serata di ieri, dalla Croazia è arrivata la voce che vorrebbe i rossoneri pronti all'offensiva per Dani Olmo.

Il talento spagnolo dellaa da diversi mesi viene accostato alla società di, ma le ultime notizie vanno oltre: il Milan sarebbe vicino alla conclusione dell'affare, grazie anche ai buoni uffici di Zvonimircon i connazionali croati. Nel frattempo, però, arrivano smentite: fonti vicine al club slavo parlano di un affare non così in stavo avanzato. L'interesse resta, ma la richiesta per il cartellino per il 21enne trequartista è di, minimo, 30 milioni di euro. Una cifra decisamente importante per la sessione di gennaio. Intanto, resta da risolvere anche un contenzioso tra gli agenti del calciatore e la Dinamo Zagabria, con un contratto valido fino al 30 giugno 2021. Una matassa un po' complicata da sbrogliare, ma vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.