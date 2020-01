#Inter#Lucci, agente #Vecino e #Florenzi, dopo l'incontro in sede: "Matias sta benissimo all'Inter. #Milan e altre ipotesi fatte solo a livello mediatico, realmente non c'è nulla. Non abbiamo parlato né di Vecino né di Florenzi con l'Inter" @calciomercatoit#CMITmercatopic.twitter.com/TJl0m69knp