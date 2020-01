Calciomercato Torino, Iago Falque-Spal: le ultime CM.IT

CALCIOMERCATO TORINO IAGO FALQUE / La Spal ha trovato l'accordo per il trasferimento di Iago Falque, ma per la fumata bianca definitiva serve anche l'accordo con lo spagnolo.

Secondo indiscrezioni di Calciomercato.it difficilmente ci saranno novità in giornata: l'exvuole valutare bene tutte le opportunità, prima di sciogliere definitivamente le riserve. Inoltre, ci sarebbero delle perplessità legate alla classifca della squadra, al momento ultima e in piena lotta per la salvezza.

