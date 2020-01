Roma, infortunio Zaniolo: Mariani fa il punto sui tempi di recupero

ROMA INFORTUNIO ZANIOLO / Dopo l'intervento inizia il percorso riabilitativo per Nicolò Zaniolo. Operato dopo il brutto infortunio di domenica sera, stamattina il talento della Roma è stato dimesso dalla clinica Villa Stuart ed ora inizierà il periodo di lavoro per il ritorno in campo. Sul tema dei tempi di recupero, ai microfoni di 'Sky' è intervenuto il dottor Mariani che ha operato il calciatore e ha spiegato: "Domenica aveva gli occhi lucidi, è stato un bel colpo per lui. Oggi era sereno, sorridente e interagiva con gli altri giocatori che ha trovato nel reparto di fisioterapia con cui ha scherzato, quindi è molto più pronto a riprendere questa strada riabilitativa. Tempi di recupero? C'è un po' di confusione. Io distinguo il protocollo in due fasi: fase medica in cui controllo e seguo l'atleta, poi c'è una fase atletica.

Un conto è il ritorno all'attività sportiva, un conto è la performance. Il mio protocollo finisce a 3 mesi ed il mio scopo è a 3 mesi ridare alla squadra un giocatore in perfette condizioni con alcune cose da recuperare, ma piccoli dettagli, come un meccanico che ridà al cliente una macchina riparata quasi pronta. Poi ci deve essere il collaudo, con preparatori e staff medico della squadra che gli ridà qualcosa in più. Io ridò il giocatore dopo 3 mesi, poi tutto dipende da altri fattori legati al giocatore e io non intervengo lì, né faccio previsioni".

