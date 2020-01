DIRETTA PARMA ROMA COPPA ITALIA / Metabolizzare le due sconfitte in campionato e l'infortunio di Zaniolo. Con questa speranza, Paulo Fonseca ha preparato gli ottavi di finale di Coppa Italia. In programma alle 21.15, Parma-Roma chiude il programma degli ottavi di finale. La vincente della partita di questa sera affronterà la Juventus mercoledì 22 gennaio alle 20.45.

Oltre al pass per il prossimo turno, i giallorossi cercano anche la rivincita dopo la sconfitta subita al Tardini in campionato. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-ROMA

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Dermaku, Gagliolo, Pezzella; Kurtic, Scozzarella, Barillà; Kucka, Cornelius, Siligardi. All. D’Aversa.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic. All. Fonseca.