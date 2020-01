SASSUOLO-TORINO DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE DE ZERBI MAZZARRI CAPUTO BELOTTI - Dopo la sfida tra Lazio e Brescia, Sassuolo-Torino scendono in campo per il secondo anticipo del sabato, valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A. I neroverdi di Roberto De Zerbi sono reduci dalla sconfitta, la terza consecutiva, patita sul campo dell'Udinese; di contro, i granata di Walter Mazzarri arrivano all'appuntamento dopo la vittoria interna sul Bologna, la seconda di fila, che lancia la squadra di Cairo in chiave Europa League.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-TORINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traorè, Boga; Caputo. All. De Zerbi

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 48; Inter 46; Lazio 45; Atalanta e Roma 35; Cagliari 29; Parma 28; Torino* 27; Verona** e Milan 25; Napoli e Udinese 24; Bologna 23; Sassuolo* 22; Fiorentina 21; Sampdoria* 19; Lecce 15; Genoa e Brescia 14; Spal 12

*una gara in più

**una gara in meno

