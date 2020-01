LAZIO-SAMPDORIA DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE INZAGHI IMMOBILE RANIERI QUAGLIARELLA - Dopo gli impegni per la Coppa Italia, torna in campo la Serie A. Apre la ventesima giornata del campionato la sfida Lazio-Sampdoria: i biancocelesti di Simone Inzaghi, terzi in classifica con una partita da recuperare, vivono un momento di forma spettacolare e possono contare sul capocannoniere del torneo, Ciro Immobile. Di contro, i blucerchiati di Claudio Ranieri arrivano alla sfida dopo la rotonda vittoria interna contro il Brescia.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico' di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-SAMPDORIA

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Thorsby, Linetty, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Caprari. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 48; Inter 46; Lazio* 42; Atalanta e Roma 35; Cagliari 29; Parma 28; Torino 27; Verona* e Milan 25; Napoli e Udinese 24; Bologna 23; Fiorentina 21; Sassuolo e Sampdoria 19; Lecce 15; Genoa e Brescia 14; Spal 12

*una partita in meno

