DIRETTA BRESCIA CAGLIARI - Il Cagliari fa visita al Brescia in una sfida molto delicata valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i rossoblu di Maran, reduci da cinque sconfitte consecutive compresa quella in Coppa Italia, devono invertire la rotta per restare in corsa per un posto in Europa League.

Dall'altro le 'Rondinelle' divogliono bissare la vittoria dell'andata per provare ad uscire dalla zona retrocessione. Calciomercato.it vi offre il match del 'Rigamonti' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mangraviti; Romulo, Tonali, Ndoj; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. ALL. Corini

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. ALL. Maran

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 48; Inter 46; Lazio 45; Atalanta e Roma 35; Cagliari 29; Parma e Milan* 28; Torino* 27; Verona** 25; Napoli*, Fiorentina* e Udinese * 24; Bologna 23; Sassuolo* 22; Sampdoria* 19; Lecce 15; Genoa e Brescia 14; Spal 12.

*una gara in più

**una gara in meno