INTER ROMA POLITANO SPINAZZOLA CALCIOMERCATO/ E' l'argomento caldissimo di queste ore di calciomercato. Stiamo parlando del possibile scambio fra Roma ed Inter con protagonisti Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Non solo possibile, l'affare era già concluso fra le due società con i giocatori volati rispettivamente nelle direzioni opposte: l'ex Sassuolo a Roma e l'ex Atalanta a Milano. Nella serata di ieri però, una clamorosa frenata. L'Inter ha chiesto ulteriori test fisici per valutare le effettive condizioni di Spinazzola e, inoltre, i nerazzurri vorrebbero cambiare anche la formula passando da un prestito con obbligo di riscato ad un trasferimento a titolo temporaneo con diritto di acquisto. Una retromarcia improvvisa che apre, di nuovo, le porte della storia sui molti affari saltati in dirittura d'arrivo. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!Ecco una lista di tutti i grandi affari saltati negli ultimi anni e nelle ultime sessioni di calciomercato.

Calciomercato - L'Inter è la regina dei colpi di scena, ma anche la Roma ha il 'suo' caso | Quanti colpi e cessioni saltate!

Quando si pensa agli affari di calciomercato saltati in dirittura d'arrivo, alla mente di molti torna il ricordo del possibile scambio fra Inter e Juventus (e già sarebbe stato clamoroso) con Fredy Guarin e Mirko Vucinic nell'affare. Era il gennaio del 2014 e, alla presidenza della Beneamata, c'era Erick Thohir, tycoon indonesiano. Il presidio dei tifosi dell'Inter e la volontà del colombiano di restare in nerazzurro hanno cambiato le carte in tavola proprio alla fine, quando tutto sembrava in via di definizione. Sull'asse Milano-Torino, un altro grande colpo è potenzialmente saltato per l'intercessione dei tifosi, in questo caso della Juventus. Era l'estate del 2008 e Roberto Mancini aveva da poco lasciato la panchina dell'Inter a favore di Josè Mourinho. I supporters bianconeri hanno però imposto il loro volere sulle due società rendendo l'ambiente decisamente ostile.

Inoltre, fu decisivo anche l'intervento del portoghese, alla guida dell'Inter da poche settimane, e già leader di uno spogliatoio che di lì a poco avrebbe trionfato in Champions League in finale contro il Bayern Monaco.

In casa Roma invece, l'affare saltato più importante e decisamente di risonanza ha un nome ben preciso: Malcom. Era la fine di luglio dell'estate di mercato del 2018 e la squadra giallorossa di Eusebio Di Francesco, reduce dalla semifinale di Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp, cerca rinforzi per la stagione successiva. Nonostante il pressing dell'Inter, alla fine è proprio la Roma a spuntarla per Malcom che però, al momento dell'arrivo nella Capitale, cambia idea all'ultimo e si trasferisce al Barcellona di Ernesto Valverde. Forse una fortuna più che un rimpianto per la Roma il mancato arrivo del brasiliano, che ora veste la maglia dello Zenit di San Pietroburgo dopo una sola stagione da riserva in maglia blaugrana.

Non solo, ma c'è anche un giocatore legato ad entrambe le società: stiamo parlando di Davide Santon, terzino destro cresciuto nell'Inter ed attualmente alla Roma di Paulo Fonseca. Il giocatore italiano, nell'estate del 2016, avrebbe dovuto lasciare la Beneamata per approdare al Napoli di Maurizio Sarri, ma i problemi al ginocchio non gli hanno consentito di superare le visite mediche. Ma non solo, in quei giorni, l'ex Newcastle ha sostenuto poi le visite con il West Ham United, ma anche in quel caso niente da fare. Nell'estate del 2018 poi, Santon è stato coinvolto nell'affare che ha portato Radja Nainggolan all'Inter.

Calciomercato, gli altri affari celebri saltati | Da Schick a Cissokho

Nelle ultime stagioni, non solo per Inter e Roma ci sono stati affari saltati proprio sul finale. Ad esempio Patrik Schick, per problemi cardiaci, ha visto l'annullamento del suo passaggio alla Juventus, per poi vestire proprio la maglia dei giallorossi. Scorrendo indietro la linea del tempo, si può pensare a Cissokho, terzino nell'estate del 2009 del Porto, che ha visto sfumare il suo trasferimento al Milan, così come Jonathan Biabiany. Oppure l'arrivo di Dimitar Berbatov, attaccante bulgaro, alla Fiorentina. L'ex United sembrava destinato ad un approdo lampo alla Juventus dopo il tradimento alla Fiorentina, ma alla fine l'ha spuntata il Fulham. Restando a Londra, fa ancora discutere il caso Willian, prossimo alla firma con il Tottenham, poi trasferitosi al Chelsea.