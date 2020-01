DIRETTA MILAN UDINESE - Il Milan ospita l'Udinese nel lunch match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A, primo turno del girone di ritorno. Reduci dal passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, i rossoneri di Pioli vogliono dare continuità ai risultati per tentare la risalita in classifica verso la zona europea.

Eliminata dalla competizione nazionale, invece, la compagine disogna il quarto successo di fila che porterebbe ad un clamoroso sorpasso sui meneghini. Calciomercato.it vi offre il match del 'Meazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura, Ibrahimovic, Leao. ALL. Pioli

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. ALL. Gotti

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 48; Inter 46; Lazio 45; Atalanta e Roma 35; Cagliari 29; Parma 28; Torino* 27; Verona** e Milan 25; Napoli*, Fiorentina* e Udinese 24; Bologna 23; Sassuolo* 22; Sampdoria* 19; Lecce 15; Genoa e Brescia 14; Spal 12.

*una gara in più

**una gara in meno