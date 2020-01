FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Ricomincia il campionato Primavera con i suoi spunti, poi c'è il mercato con i giovani talenti da scoprire in giro per il mondo. Ne parla Football Under per Calciomercato.it:

1. Il Novara si coccola Marco Zunno, uno dei talenti più importanti del suo settore giovanile, una macchina da gol soprattutto nella categoria Under 17 negli scorsi anni. Dopo l'esordio del 9 ottobre scorso in Coppa Italia di serie C contro l'Alessandria, domenica è arrivato anche l'esordio in campionato. Zunno ha portato a casa uno spezzone di dodici minuti, l'attaccante classe 2001 ha qualità su cui investire: attacco alla profondità, capacità atletiche e mezzi tecnici interessanti.

2. Soltanto il 26 agosto diventerà maggiorenne ma Tommaso Barbieri è già una risorsa importante del Novara. L'esterno classe 2002 può giocare sia a destra che a sinistra, per movenze e capacità offensive ricorda Joao Cancelo. Barbieri ha partecipato anche al mondiale Under 17 con tre presenze contro Paraguay, Ecuador e Brasile ed è nel giro dell'Under 18, il suo percorso ha spinto il Milan prima e poi la Juventus ad interessarsi a lui. Nel Novara quarto in classifica nel girone A ha conquistato il posto da titolare, in campionato è a quota 10 presenze di cui 9 dal primo minuto, contro l'Albinoleffe ha realizzato anche la sua prima rete tra i professionisti decisiva anche per la vittoria.

3. C'è un nome presente sui taccuini degli osservatori di tutto il mondo: è Aaron Hickey, esterno sinistro classe 2002 dell'Heart of Midlothian, squadra in cui è approdato nel 2018 dopo la formazione nel vivaio del Celtic. Hickey è già un titolare nella Premiership scozzese, è diventato "famoso" per il gol nel derby di Edimburgo contro l'Hibernian che ha dato la vittoria in rimonta ai suoi e salvato la panchina dell'allenatore. Hickey è un ambidestro, è cresciuto come terzino sinistro ma potrebbe giocare anche a destra, è abile in progressione, ha mezzi tecnici importanti come dimostrano i precisi cross realizzati. Se migliora nella fase di non possesso, imparando a gestire le energie e riempiendosi dal punto di vista muscolare, è un giocatore di cui si sentirà parlare.

Sulle sue tracce c'è da tempo il Manchester City, anche il Milan durante questa sessione si è fatto avanti, su quella fascia Ricardo Rodriguez sta lasciando uno spazio vuoto da colmare.

4. La Sampdoria ha rinforzato la sua Primavera pescando dall'Inter con Pompetti e D'Amico. Entrambi stanno dando il loro contributo, alzano il livello della squadra di Cottafava che, con 16 punti e la gara da recuperare il 22 gennaio proprio contro l'Inter, ha due punti di vantaggio sulla zona play-out. D'Amico ha realizzato quattro reti, domenica è stato protagonista contro la Fiorentina con una doppietta.

5. Hubert Idasiak è uno dei pochi volti positivi dell'annata della Primavera del Napoli ultima in classifica con soli nove punti. Il portiere polacco classe 2002 contro il Perugia in Coppa Italia ha goduto della prima convocazione in prima squadra in gare ufficiali da quando indossa la maglia azzurra. Il Napoli ha puntato su di lui nell'estate del 2018 prendendolo dal Pogon.

6. Nella scorsa stagione Matteo Gabbia è stato ceduto in prestito alla Lucchese dal Milan che, invece, ha voluto riportarlo in organico la scorsa estate. Il Milan ha acquistato Kjaer per le esigenze in difesa realizzando anche uno scambio con Caldara, Gabbia, però, prova a strappare spazio e ieri in Coppa Italia contro la Spal è riuscito a celebrare il suo esordio stagionale.

7. Tahith Chong, esterno offensivo classe 99, è in scadenza con il Manchester United, dove ha collezionato sette presenze tra campionato, Europa League e coppe nazionali. Chong rappresenta un'affare su cui si sta fiondando anche l'Inter, si tratta di un esterno offensivo di grande qualità, dinamico, abituato a partire da destra e a venire dentro al campo per valorizzare il suo piede forte, il mancino, ma può giocare anche sull'altra corsia. Si sta mettendo in mostra anche con la Nazionale under 21 olandese, dove ha collezionato sei presenze.

8. Un'eterna lotta contro la sfortuna quella di Riccardo Calafiori che nella scorsa stagione ha rimediato in Youth League contro il Viktoria Plzen la rottura di tutti i legamenti del ginocchio sinistro. Il terzino sinistro classe 2002 della Primavera giallorossa è rientrato in campo a settembre contro il Chievo Verona, il 19 ottobre a Napoli il ritorno al gol, tra novembre e dicembre si è dovuto fermare di nuovo, domenica è andato di nuovo a segno contro il Pescara. Se riesce a recuperare totalmente dal gravissimo infortunio subito, è una risorsa per il calcio italiano. Ha forza esplosiva, attenzione difensiva e buoni mezzi tecnici.

9. Centrocampista che partecipa ad entrambe le fasi di gioco, ha buone qualità tecniche che gli danno la possibilità di favorire la costruzione del gioco e discreti tempi d'inserimento riguardo alla fase offensiva; parliamo di Federico Zanchetta, cresciuto nel vivaio della Juventus fino all'Under 17. In estate il trasferimento alla Spal dove ha segnato un gol in undici presenze nel campionato Primavera 2 ma soprattutto ieri, dopo la convocazione per la partita in trasferta contro la Juventus, ha esordito in prima squadra nei minuti finali della gara persa a San Siro contro il Milan. Una sorta di derby per lui visto che il papà Andrea è l'allenatore dell'Under 18 dell'Inter

10. L'Ascoli è un club attento al settore giovanile, basta ricordare la crescita di Orsolini. Il club marchigiano ha pescato dopo il fallimento dell'Avellino e l'esperienza di Bologna Alessio Pescicolo, attaccante che può essere schierato anche da esterno offensivo. Ha forza esplosiva, potenza fisica, buoni mezzi tecnici, è abile anche sui calci piazzati, domenica in Napoli-Ascoli 3-1 ha segnato su punizione. È a quota sette gol e due assist nel campionato Under 17, ha trovato spazio sotto età in Primavera 2 e sono bastate due presenze per andare a segno.