CALCIOMERCATO INTER VIDAL / Era nell'aria, ora lo Spagna lo danno praticamente per certo. Il cambio in panchina in casa Barcellona spegne ancora una volta le speranze dell'Inter di portare in nerazzurro Arturo Vidal. Il lungo pressing nerazzurro aveva fatto breccia nel cuore del centrocampista cileno che a causa dei rapporti incrinati con l'ormai ex tecnico Valverde stava spingendo per cambiare aria e raggiungere Conte a Milano.

L'esonero dell'allenatore e l'arrivo in panchina di Quiqueperò cambia tutto.

Barcellona, l'assurdo addio di Valverde e la restaurazione di Setien

Dopo le prime voci circolate nelle scorse ore, dall'edizione online del quotidiano 'Mundo Deportivo', vicino alle cose di casa Barça, sono arrivate nuove conferme secondo cui Setién avrebbe ordinato alla dirigenza di non cedere Vidal che avrà un ruolo importante nel suo nuovo Barcellona. Da qui la decisione anche dell'Inter di virare con forza su Christian Eriksen, il nome più caldo in questo momento.

