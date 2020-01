Calciomercato Napoli, Giuntoli insiste per Amrabat: un'avversaria si defila

CALCIOMERCATO NAPOLI AMRABAT / Si sta accendendo una grande sfida di calciomercato per Sofyan Amrabat con l'inserimento della Fiorentina che ha rimescolato le carte in tavola.

Un inserimento forte e concreto, che ha convinto l'a farsi da parte dopo aver incontrato l'agente e che agita il, che si sente forte per quell'accordo raggiunto colche comprende anche l'ingaggio di Amir. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', dopo i 30 milioni stanziati per il doppio colpo dall'Hellas sembrava tutto risolto, ma i dubbi del centrocampista marocchino alimentati dal tentativo viola stanno complicando i piani azzurri. Lo stipendio proposto da Napoli e Fiorentina ad Amrabat è lo stesso, con la differenza che i partenopei offrono un anno di contratto in più ma con una clausola rescissoria più alta, vicina ai 100 milioni di euro. Qui sta il nodo, con il giocatore che non gradisce e mette in standby l'affare. Il Ds Giuntoli in ogni caso continua a spingere per averlo in estate e come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it ha deciso di dare una sterzata fissando un ultimatum.

