Calciomercato Inter, conferme sulla concorrenza italiana per Young

CALCIOMERCATO INTER YOUNG / C'è anche la Lazio su Ashley Young. Un'ulteriore conferma alle voci circolate nelle scorse ore arriva dall'Inghilterra, dove il 'The Sun' parla dei biancocelesti nella corsa all'esperto esterno inglese che ha rifiutato il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione col ManchesterUnited.

Young ha deciso di lasciare il club e sta spingendo affinché l'addio si concretizzi in questa finestra di mercato, aspettando il via libera da parte dell'che sta lavorando allo scambio tra, atteso stamattina da nuovi test fisici, e. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

LEGGI ANCHE >>> Inter, prende quota l'addio di Vecino

I nerazzurri restano comunque in netto vantaggio sull'inglese. Secondo quanto riferisce anche lo stesso tabloid britannico infatti Young avrebbe avuto rassicurazioni dopo l'accordo raggiunto sul contratto e l'operazione dovrebbe concretizzarsi a prescindere da Spinazzola, qualora però lo United dovesse concedere di liberare il giocatore con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto in vigore.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter-Kumbulla, c'è la risposta del Verona: le ultime di CM.IT

Calciomercato Inter, dalla Spagna | All in del Real Madrid per Lautaro