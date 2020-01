CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL / La Juventus ha iniziato a pianificare le sue strategie per la finestra estiva del mercato. Difficilmente Sarri avrà nuovi innesti in questa sessione di gennaio, con il CFO Paratici che in previsione di giugno ha già piazzato il colpo Kulusevski, strappandolo alla concorrenza dell'Inter. Tutte le news di calciomercatoe non solo: Clicca Qui!

Con i nerazzurri si preannuncia un testa a testa anche per Tonali e Chiesa, con i bianconeri che avrebbero operato il sorpasso sul giovane regista in forza al Brescia. Un centrocampo di talento e prospettiva, dove il sogno primario della dirigenza della Continassa resta comunque Paul Pogba.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid su van de Beek: assist per Pogba

Il francese è da tempo nel mirino della 'Vecchia Signora' e le frizioni con ilaprono più di uno spiraglio per l'offensiva bianconera.

Un assist per la Juventus, oltre ai buoni uffici con l'agente del francese Raiola, arriverebbe dal Real Madrid, finora la diretta antagonista dei campioni d'Italia per il cartellino del campione del mondo classe '93. Pogba è da sempre un pupillo di Zidane, con i vertici dei 'Blancos' che sarebbero più orientati però verso altre scelte per il futuro nel reparto mediano. Continuare a dar fiducia a Valverde, esploso nella stagione in corso a Madrid, oltre a richiamare alla base Odegaard, che tanto bene sta disimpegnandosi in prestito alla Real Sociedad. Senza dimenticare un possibile assalto a van de Beek, già la scorsa estate nel mirino del sodalizio merengue. Il gioiello dell'Ajax avrebbe una valutazione di 55 milioni di euro, meno della metà rispetto alle richieste del Manchester United per Pogba. Che la Juve, però, punterebbe a chiudere per una cifra non troppo superiore ai 100 milioni.

