CALCIOMERCATO INTER YOUNG GIROUD POLITANO SPINAZZOLA / Sono ore di grande lavoro per la dirigenza dell'Inter impegnata su più fronti alla ricerca di rinforzi per accontentare il tecnico Antonio Conte. Nella serata di ieri il Ds Piero Ausilio è rientrato a Milano dopo un blitz a Londra ed in queste ore si tireranno le somme dei summit avuti Oltremanica, analizzando gli sviluppi e tenendo vive più piste in attesa anche che si definisca, in un senso o nell'altro, la situazione relativa allo scambio Politano-Spinazzola che ora si è complicato. Tutte le news di calciomercato: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, dallo scambio Politano-Spinazzola a Eriksen: le ultime

Nonostante Politano abbia già fatto tutto con la Roma, posando anche con la sciarpa giallorossa, la situazione di Spinazzola è ancora da sbloccare con l'Inter che oggi gli farà sostenere nuovi test fisici ad Appiano Gentile e nel frattempo avrebbe tentato di cambiare la formula dell'operazione: non più scambio di prestiti con obbligo di riscatto, ma con diritto.

Soluzione inaccettabile per la Roma che sarebbe infuriata, scrive 'La Gazzetta dello Sport', e quindi lo scambio sarebbe da considerarsi a rischio.

Nel frattempo i dirigenti interisti anche nella giornata di ieri hanno rassicurato l'agente di Ashley Young, ribadendo l'intenzione di portarlo a Milano a prescindere da Spinazzola. L'esperto esterno inglese è già d'accordo coi nerazzurri e vorrebbe approdare subito in Italia per iniziare una nuova avventura, ma va ancora limata la richiesta del Manchester United per tentare di rilevarlo sei mesi prima della scadenza del contratto senza sborsare soldi per il cartellino.

Tornando poi al blitz di Londra. In attesa dello scambio Politano-Spinazzola c'è anche Olivier Giroud, al centro delle discussioni ieri nella capitale inglese. Anche qui, l'accordo col giocatore è impostato e il muro del Chelsea che chiedeva 10 milioni per il cartellino sembra crollato: richiesta scesa a 8 con possibilità di un ulteriore ribasso, le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore. Con la speranza che si sia sbloccata l'operazione con la Roma, visto che l'arrivo del francese è legato alla partenza di Politano. Per Eriksen, invece, si va avanti a prescindere. Filtra ottimismo, soprattutto dopo che l'Inter secondo la 'Rosea' avrebbe alzato l'offerta a 15 milioni di euro più bonus, che da ambienti inglesi viene definita "più che interessante".

