CALCIOMERCATO JUVENTUS TONALI INTER / È sfida totale tra Juventus ed Inter. Dal campo al calciomercato, le grandi rivali duellano su più tavoli con la partita sui giovani talenti in rampa di lancio che si fa sempre più accesa.

Perché dopo il colpo Dejan, piazzato superando proprio la concorrenza dei nerazzurri, la dirigenza bianconera sta tentando l'affondo anche su un altro gioiello conteso, quel Sandroche a 19 anni ha stregato tutti i top club europei.

Calciomercato Juventus, le ultime su Tonali

Blindato al Brescia un'estate fa dal presidente Massimo Cellino convinto che una stagione di ambientamento in Serie A sarebbe stata l'ideale, il centrocampista classe 2000 si è dimostrato subito pronto tra i grandi ed il risultato è da un lato l'aumento dell'interesse delle tante big che lo seguono da mesi, dall'altro l'ulteriore impennata del prezzo che ora tocca (almeno) quota 50 milioni di euro. Cifra importante ma che non spaventa ad esempio la Juventus, che secondo il 'Corriere dello Sport' sta intensificando i discorsi e avrebbe già superato l'Inter, rimasta indietro nella corsa. L'insidia maggiore per i bianconeri arriva però dall'estero, con Liverpool, ManchesterCity e United attente dalla Premier, oltre al Psg che in Francia rimane in ascolto. La Juve, comunque, si è posizionata. Cellino, da parte sua, vuole scegliere la soluzione migliore non solo per i conti del club, ma anche e soprattutto per il futuro del suo gioiello.

