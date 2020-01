CALCIOMERCATO MILAN UNDER ROMA / In attesa di capire quale sarà l'esito finale della telenovela Politano-Spinazzola tra Inter e Roma, il Milan continua a lavorare per cercare di portare alla corte di Stefano Pioli Cengiz Under, esterno offensivo turco giallorosso. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il giocatore ha detto sì alla proposta della dirigenza rossonera non avendo accolto bene la decisione della società di puntare su Politano dopo l'infortunio di Zaniolo.

Calciomercato Milan, pressing su Under: la strategia di Boban e Maldini

Il Milan è intenzionato ad acquistare a titolo definitivo Under, anche se al momento la Roma non sembra essere favorebole a questo tipo di soluzione visto che comunque in attacco sono poche le alternative a disposizione di Fonseca. Può essere lo spagnolo Suso la contropartita tecnica da utilizzare in uno scambio oppure può essere la cessione di Piatek, nel mirino del Siviglia, a regalare il cash a Boban e Maldini e a far accelerare l'affare.

