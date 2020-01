CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN POGBA / Al termine dell'ottavo di Coppa Italia vinto contro l'Udinese per 4-0, Gonzalo Higuain si è concesso ai microfoni della 'Rai' per commentare la prestazione della squadra soffermandosi anche su alcuni temi di mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

A partire dalla suggestione bianconera chiamata Pogba: ''I grandi giocatori sono sempre i benvenuti qui, rimane una scelta della società"

La vittoria contro l'Udinese: "Era una partita importante, la Coppa Italia per noi è importante.

La Juventus deve sempre giocare per vincere, la società vuole questo"

L'intesa con Dybala: "E' un piacere giocare con grandi giocatori come lui. Per fortuna siamo rimasti a Torino, daremo tutto per la Juventus. La squadra oggi ha fatto una grandissima partita. Ora testa al Parma"

