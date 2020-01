JUVENTUS UDINESE DYBALA SARRI / Due gol per cancellare l'arrabbiatura di domenica: Paulo Dybala ha scelto di 'farsi perdonare' sul campo e contro l'Udinese negli ottavi di finale di coppa Italia ha dato sfoggio del suo miglior repertorio.

C'è la sua doppia firma sul successo della(4-0): un gol su calcio di rigore per il 2-0, uno splendido tiro che finisce all'incrocio dei pali per il tris. L'argentino è stato celebrato dai tifosi sui social e questa volta al momento della sostituzione non si è rabbuiato: niente volto scuro e parole rivolte acoprendosi la bocca con la mano, come accaduto contro la; al minuto 75', quando la lavagna luminosa del quarto uomo ha mostrato il suo numero 10, Dybala si è avvicinato a bordo campo, salutando il compagno e dando la mano al proprio allenatore.