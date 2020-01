CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / La Coppa Italia ha fatto bene a Krzysztof Piatek, che con un gol e un assist a Castillejo ha ritrovato il feeling con la porta e il sorriso. Il polacco è ancora lontanissimo dagli standard di rendimento di un anno fa e l'avvento di Zlatan Ibrahimovic potrebbe spingerlo lontano da Milano.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, è reale l'interesse del Siviglia, che si è fatto vivo con il club rossonero e con l'entourage dell’attaccante.

Il trasferimento in Andalusia, però, al momento è complesso per due ragioni: innanzitutto, il club spagnolo a gennaio difficilmente potrà avvicinarsi ai 30 milioni che esige il

Monchi potrebbe metterne sul tavolo circa 25, ma solo in estate: servirebbe una formula in grado di posticipare il pagamento, per ora non presa in considerazione. Pesa, inoltre, la volontà del ragazzo: Piatek a Milano è felice e, nei prossimi match, vorrebbe giocarsi le sue carte per convincere Pioli a tenerlo in rosa fino al termine della stagione. Un futuro ancora tutto da scrivere quello del Pistolero: la serata con la SPAL rappresenterà la svolta?

