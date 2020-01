CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN DANI OLMO / Dani Olmo vicino al Milan: è la notizia che arriva dalla Croazia con 'sportske.jutarnji.hr' che parla di un'offerta di trenta milioni di euro presentata dalla società rossonera alla Dinamo Zagabria per il giovane talento spagnolo. Il club croato sarebbe pronto a dare il via libera all'operazione e si attende la decisione dell'entourage del calciatore che sarebbe propenso a dire sì alla proposta milanista con il trasferimento che potrebbe concludersi presto.

Come raccontato da Calciomercato.it, la volontà di Dani Olmo è cambiare squadra già in questa finestra di calciomercato ma le pretendenti non mancano.

Il 21enne, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, piace in Italia anche a: come raccontato dalla nostra redazione, il calciatore è stato riproposto al club giallorosso da alcuni intermediari vicini a Juanma, uno dei rappresentati del calciatore. Ma non solo Italia: Dani Olmo piace anche al(presentata offerta per giugno) e all'. Uno degli agenti del calciatore, Andy, in questo momento aha dribblato le domande sul futuro del suo assistito e sulla presunta offerta del: "Per ora non vorrei commentare nulla" le parole del procuratore

