CALCIOMERCATO MILAN RODRIGUEZ FENERABCHE / Ricardo Rodriguez è pronto a lasciare il Milan e ad iniziare in Turchia un nuovo capitolo della sua carriera. Come riportato da 'Sky Sport' il terzino svizzero ex Wolfsburg ha preferito l'offerta del Fenerbahce a quella del PSV: accordo trovato con il club turco e trattativa chiusa proprio nelle ultime ore.

Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Chiuso dall'exploit di Theo Hernandez, Rodriguez ha collezionato pochi gettoni fin qui in campionato sia con Giampaolo che con Pioli. Lo svizzero lascia il Milan in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan-Spal, Pioli esulta: ''Serata positiva, mercato importante. Kjaer e Begovic...''

PAGELLE E TABELLINO MILAN-SPAL: Piatek-Rebic ritrovati, solito Theo!