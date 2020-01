TORINO BONIFAZI SPAL / Affare fatto: come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, Torino e Spal hanno trovato l'accordo per il trasferimento alla corte di Leonardo Semplici di Kevin Bonifazi e sono ora alle prese con i dettagli per formalizzare la trattativa.

Il difensore approda allaa titolo definitivo: operazione da 12-13 milioni di euro con il calciatore che firmerà fino al 2024. Le due società stanno trattando anche per un altro calciatore, Iago Falque: anche per lo spagnolo l'intesa è vicina. Intanto la società estense ha chiuso, salvo colpi di scena inaspettati, l'accordo per Bonifazi.

