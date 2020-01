p>CALCIOMERCATO SPAL FALQUE BONIFAZI / Intervenuto in zona mista, al termine di, match di Coppa Italia, il tecnicoha parlato anche di calciomercato: "? La società sa cosa manca, sono due nomi importanti, aggiungerebbero certamente grande valore alla squadra ma è prematuro parlarne.ci sarà nel girone di ritorno? Me lo auguro, Andrea è un giocatore importante per noi, lo è stato l’anno scorso e lo è quest’anno; è stato fuori a scopo precauzionale”