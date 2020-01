MILAN SPAL DONNARUMMA / Tutto facile per il Milan che batte la Spal in Coppa Italia. Tra i protagonisti del match degli ottavi di finale anche Antonio Donnarumma, tornato titolare per l'infortunio del fratello.

Il portiere ha parlato in zona mista al termine del match: "Mi alleno al 100 per 100 per farmi trovare pronto, non volevo prendere gol e ce l'ho fatta. Nuovo modulo? Stiamo facendo bene, Ibra ci dà una grande mano. È un onore per noi avere in squadra un campione come lo svedese. Europa League? Certo bisogna crederci ma pensiamo partita per partita e poi tiriamo le somme".