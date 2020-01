CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL PARATICI / Il brutto infortunio rimediato da Demiral domenica sera all'Olimpico contro la Roma non è destinato a stravolgere i piani di mercato in casa Juventus.

La dirigenza bianconera, in attesa del rientro di ha deciso di blindare a Torino Daniele Rugani e di non intervenire sul mercato per regalare aun nuovo difensore. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

A confermarlo è lo stesso Ceo bianconero Fabio Paratici ai microfoni della 'Rai' prima del fischio d'inizio di Juventus-Udinese: ''Nuovo difensore dopo infortunio Demiral? No, abbiamo centrali forti e una rosa concreta. Speriamo anche di avere Chiellini il prima possibile. Stiamo bene così".

