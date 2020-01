Calciomercato Milan, UFFICIALE: Todibo allo Schalke

CALCIOMERCATO MILAN TODIBO SCHALKE / Era ormai scontato, ma ora c'è anche l'ufficialità: Jean-Clair Todibo è un nuovo calciatore dello Schalke 04. Come anticipato da Calciomercato.it, il difensore francese approda in Germania con la formula del prestito secco fino al termine della stagione: sfuma così definitivamente la pista Milan, con i rossoneri che hanno a lungo seguito il 20enne ex Tolosa che non ha trovato molto spazio nel Barcellona.

Da qui la decisione di andare via in questa finestra di calciomercato e cogliere l'opportunità offerta dal club tedesco.

Nel comunicato con il quale lo Schalke ufficializza l'arrivo in prestito dal Barcellona di Todibo sono riportate anche le prime parole del calciatore che spiega la sua scelta: "Quando ho parlato con i dirigenti del club, il progetto di vincere con i giovani giocatori mi ha convinto. Ecco perché ho scelto Schalke 04".