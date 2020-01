p>CALCIOMERCATO INTER ROMA SPINAZZOLA / In attesa di capire quale sarà l'esito del blitz londinese per il duo Eriksen-Giroud del ds Piero Ausilio , l'di Antoniodovrà pazientare ancora un altro po' prima di ufficializzare il primo rinforzo di questa campagna invernale di mercato: sono slittate a domani infatti le firme di Matteoe Leonardo, protagonisti dello scambio nato negli ultimi giorni con la. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Calciomercato Inter, giallo Spinazzola: firme rinviate. Ecco il motivo

Saranno necessarie altre 24 ore per la fumata bianca definitiva dell'affare. Sono previste infatti a domani le firme di Leonardo Spinazzola sul contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi anni, e quindi di riflesso viene rimandato anche il passaggio di Matteo Politano alla Roma. L'esterno ex Juve e Atalanta deve ancora completare le visite mediche che oggi sono iniziate in ritardo: ecco perché i test fisici sono stati programmati per la giornata di domani ad Appiano Gentile.

