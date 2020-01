JUVENTUS UDINESE RONALDO / Niente coppa Italia per Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese salterà Juventus-Udinese per un attacco di sinusite. Così recita il comunicato diramato dalla società bianconera: "Cristiano è stato colpito nel pomeriggio da un attacco di sinusite e non sarà presente all’Allianz Stadium per il match di questa sera".

In attacco contro i friulani Sarri darà spazio al tridente formato da

Cristiano Ronaldo era comunque destino a partire dalla panchina visto che la Juventus attuerà il turnover per il debutto nella coppa Italia: già nella conferenza stampa di ieri Maurizio Sarri aveva anticipato alcune rotazioni. Parlando del portoghese aveva affermato: "La sensazione è che gli attaccanti stiano tutti bene, li possiamo far ruotare solo per dare un turno di riposo a qualcuno. Ronaldo sta bene, ha risolto i problemi fisici ed è in un momento straordinario. È in salute, possiamo lasciare anche a lui la scelta. Domani mattina voglio anche parlare con lui, oggi c'è stato un allenamento di recupero". Questo pomeriggio poi il problema che lo ha messo fuori causa: il portoghese non sarà presente neanche allo stadio.

