Coppa Italia, Milan-SPAL 3-0: è tornato Piatek! Rossoneri ai quarti

COPPA ITALIA MILAN SPAL PIATEK/ Tutto facile per il Milan di Stefano Pioli a caccia di continuità dopo la vittoria esterna contro il Cagliari di Rolando Maran. I rossoneri infatti, hanno superato agilmente la SPAL di Leonardo Semplici nell'ottavo di finale di Coppa Italia.

A sbloccare la sfida ci pensa, bomber in ombra fino ad oggi, che manda in delirio San Siro con una rete da centravanti puro. Sempre nel primo tempo, Samuraddoppia per il Milan con un bel sinistro a giro. Per le ultime notizie sul calcio italiano---> clicca qui!

Nella ripresa continua l'assolo dei rossoneri che chiudono i conti con il sinistro preciso e potente di Theo Hernandez. Nel finale Ghersini, direttore di gara, concede un rigore alla SPAL poi tolto con l'utilizzo del VAR.