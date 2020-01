CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ REAL MADRID JAMES RODRIGUEZ/ Lautaro Martinez, grazie all'arrivo in panchina di Antonio Conte ed alla partenza di Mauro Icardi, è ormai diventato uno dei leader del nuovo corso dell'Inter. Il giocatore argentino, insieme a Romelu Lukaku, sta guidando l'attacco della Beneamata tanto da entrare nel mirino di diversi top club europei, fra i quali spiccano il Barcellona ora di Setien ed il Real Madrid di Zinedine Zidane.

Stando a quanto riportato da 'Don Balon', proprio i Blancos avrebbero intenzione di andare all in per Lautaro Martinez, che in estate avrà, salvo rinnovi di contratto, una clausola di 110 milioni di euro. Florentino Perez starebbe pensando di mettere sul piatto James Rodriguez, trequartista colombiano ex Bayern Monaco, e ben 50 milioni di euro per el Toro, ormai oggetto del desiderio di mezza Europa.