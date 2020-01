Calciomercato Napoli, il Torino su Younes | Le ultime di Cm.it

CALCIOMERCATO NAPOLI TORINO YOUNES/ Il Napoli oggi ha ufficializzato l’acquisto di Stanislav Lobotka, adesso il club azzurro dovrà pensare al mercato in uscita. Una soluzione temporanea per l’inserimento del centrocampista slovacco in lista e’ l’esclusione dell’infortunato Malcuit, poi entro fine mercato dovrà essere realizzata un’operazione in uscita relativa ad un giocatore straniero. L’indiziato e’ Amin Younes, esterno offensivo che finora ha collezionato solo 148 minuti, zero nell’era Gattuso.

Il Sassuolo ha provato a farsi avanti ma non ha trovato l’accordo economico col calciatore, perciò il club emiliano ha virato su. Younes guarda alla Bundesliga, c’e’ l’interesse di Colonia e Werder Brema, ma al momento la pista più calda porta alche ha, però, bisogno prima di realizzare delle operazioni in uscita. In attacco e’ in uscita, si tratta con la Spal, la sua cessione potrebbe liberare spazio per Younes. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!