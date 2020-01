CALCIOMERCATO MILAN MALDINI SPAL/ Intervenuto ai microfoni della 'Rai' a pochi minuti dalla partita contro la SPAL di Leonardo Semplici, Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato dell'arrivo in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: "E' un giocatore importante e lo ha già dimostrato.

Per ora è così poi vediamo, in questo momento sembra forse quello che funziona meglio". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Maldini ha poi parlato di possibili arrivi a sorpresa in questo mese di calciomercato: "Aspettiamo, vedremo".