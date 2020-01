FIORENTINA ATALANTA GASPERINI TIFOSI SFOGO / Post-partita concitato per il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini che dopo il KO contro la Fiorentina negli ottavi di finale di Coppa Italia ha preso la parola in conferenza stampa rispondendo a tono ad una parte della tifoseria viola che lo aveva insultato durante la sfida con cori del tipo 'Figlio di p******': "Non ho mai insultato nessuno. Ero motivato al massimo per la mia squadra e mi hanno gridato più volte "Figlio di p****".

Mia madre ha fatto la guerra per dare diritto di parola a questi deficienti: loro sì che sono dei figli di p****** Non lo accetto: questa è cafonaggine e maleducazione".

