CALCIOMERCATO MILAN PAQUETA SUSO PIATEK / Non solo Ricardo Rodriguez. Il Milan è pronto a nuove uscite dopo gli addii di Caldara, Reina e Borini. Oltre allo svizzero potrebbero lasciare il club rossonero anche Paqueta e soprattutto Suso. I due calciatori, con il nuovo progetto tattico, sembrano davvero essere tagliati fuori: il brasiliano faticava a giocare anche in precedenza con un modulo più congeniale; lo spagnolo, contestato dal pubblico, sembra davvero aver fatto il suo tempo al Milan ed è pronto a fare le valigie.

Per il brasiliano, cercato dal Psg, i rossoneri, però, non vogliono scendere sotto la valutazione diper non fare minusvalenze; L'ex, invece, potrebbe partire anche per un'offerta sui 20/25 milioni di euro. Discorso a parte merita, che nonostante la titolarità, potrebbe lasciare il Milan a gennaio ma servono 35 milioni. Rebic, infine, si gioca stasera il suo futuro: con il nuovo modulo, infatti, può tornare al centro del progetto come seconda punta ma deve convincere così come il bomber polacco.

