Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta 2-1: viola ai quarti!

COPPA ITALIA FIORENTINA ATALANTA / La Fiorentina batte l'Atalanta al 'Franchi' per 2-1 e vola ai quarti di Coppa Italia dove se la vedrà con l'Inter. Mezza impresa dei viola, in dieci negli ultimi venti minuti, con gol di Lirola che arriva proprio in inferiorità numerica e al minuto 82. Cutrone subito in gol all'esordio: il bomber apre le danze, risponde poi l'ex Ilicic a metà ripresa, poi il doppio giallo a Pezzella per simulazione che però non abbatte la Fiorentina. Contro una 'Dea' forse troppo stanca e un po' sfortunata (due traverse,ndr), i padroni di casa stringono i denti trovando col terzino il colpo del ko.

Al triplice fischio esplode lo stadio e Beppe, per lui è la prima vittoria sulla panchina gigliata tanto desiderata.

FIORENTINA-ATALANTA 2-1

Reti: 12′ Cutrone, 67′ Ilicic, 82′ Lirola

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic (88′ Chiesa), Cutrone (70′ Caceres). All. Iachini. A disp. Dragowski, Brancolini, Ranieri, Zurkowski, Badelj, Eysseric, Sottil, Ghezzal, Terzic, Montiel

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara (80′ Palomino), Masiello (57′ Gomez); Hateboer, De Roon, Freuler (45′ Ilicic), Gosens; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini. A disp. Sportiello, Rossi, Toloi, Heidenreich, Da Riva, Traoré, Colley, Zapata

Arbitro: Manganiello

Ammoniti: Caldara, Pezzella, Djimsiti

Espulsi: Pezzella