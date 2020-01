SONDAGGIO CM.IT - Milan, in tre con la valigia: Suso sacrificabile

SONDAGGIO CM.IT MILAN SUSO KESSIE / Kessie, Suso e Piatek sono i big al centro di indiscrezioni in casa Milan. Per motivi differenti i tre rossoneri potrebbero partire già in questa finestra invernale di calciomercato. I follower della pagina Twitter di Calciomercato.it si sono espressi sull'argomento preferendo nel caso una cessione di Suso con un netto 61% di preferenze.

Molto staccati Piatek ed infine Kessie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, nuovo summit per Rodriguez: accesa sfida PSV-Fenerbahce

Calciomercato Milan, tra scambi e cessioni: rivoluzione totale!