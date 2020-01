CALCIOMERCATO FIORENTINA CESSIONE PEDRO FLAMENGO / La Fiorentina, che oggi pomeriggio è impegnata al 'Franchi' contro l'Atalanta per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sta definendo una cessione importante in attacco. Nel reparto offensivo infatti Commisso ha inserito Patrick Cutrone, rientrato in Serie A dopo appena sei mesi non troppo esaltanti in Inghilterra con il Wolverhampton. Un colpo che evidentemente mette a posto le lacune offensive della compagine allenata da Iachini che ora ha un nuovo centravanti di livello.

Una situazione che pone di conseguenza alla porta il giovane brasiliano, quasi mai impiegato anche da Montella ed ora molto vicino al rientro in patria. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta

Calciomercato Fiorentina, Pedro verso l'addio

Secondo quanto sottolineato da 'Sky Sport' il trasferimento di Pedro al Flamengo sarebbe in via di definizione. I due club hanno raggiunto l'accordo sulla base di un prestito oneroso da 2.5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Si dovrebbe chiudere quindi dopo appena sei mesi l'avventura in Italia del giovane attaccante verdeoro, che ha collezionato appena 59 minuti nel campionato italiano senza lasciare il segno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Fiorentina, Pedro in stand-by: possibile scambio