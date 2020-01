Parma-Roma, i convocati di Fonseca: la decisione su Politano

PARMA ROMA CONVOCATI FONSECA POLITANO / Domani sera la Roma di Fonseca sarà di scena a Parma per gli ottavi di finale di Coppa Italia in gara unica al 'Tardini'. Per l'occasione, almeno per ora, non ci sarà il neo acquisto Matteo Politano per il quale si attende ancora l'ufficialità.

A confermalo l'elenco dei convocati diramati dallo stesso club capitolino sui propri profili social che evidenziano la presenza di dei rientranti

PORTIERI: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

DIFENSORI: Juan Jesus, Cetin, Smalling, Mancini, Florenzi, Bruno Peres, Kolarov, Santon.

CENTROCAMPISTI: Veretout, Diawara, Cristante, Pellegrini.

ATTACCANTI: Under, Kluivert, Perotti, Kalinic.

