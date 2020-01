CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA UFFICIALE / Doveva essere il giorno di Stanislav Lobotka al Napoli, come anticipato da Calciomercato.it, e così è stato.

È infatti arrivata da pochi minuti l'ufficialità del secondo colpo in mediana per gli azzurri di unche può finalmente sorridere con lo slovacco che insieme a Demme potenzia la batteria di centrocampisti a disposizione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come di consueto in casa Napoli a dare il benvenuto ai nuovi acquisti è Aurelio De Laurentiis che su Twitter ha scritto: "Benvenuto Stanislav" con annessa foto della firma. Messaggio ribadito poi dallo stesso profilo ufficiale dei partenopei così come da quello del Celta che ha affermato: "Lobotka giocherà nel Napoli dopo l'accordo raggiunto tra l'RC Celta e il club italiano. Grazie per il tuo impegno e buona fortuna in questa nuova tappa!".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, è il giorno di Lobotka: ultime CM.IT