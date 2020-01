CALCIOMERCATO INTER SPINAZZOLA / Come raccolto dall'inviato di Calciomercato.it, Spinazzola è arrivato al centro CONI per ottenere l'idoneità sportiva dopo le visite alla clinica 'Humanitas' di Rozzano. Il terzino poi si recherà in sede per firmare il contratto con l'Inter che, ricordiamo, lo ha preso dalla Roma attraverso lo scambio di prestiti più obbligo con Matteo Politano.

Aggiornamento ore 15.25 - Terminate le visite mediche per Leonardo Spinazzola dopo l'idoneità al CONI: "Sto bene, parlerò dopo".

Adesso in sede per la firma e l'ufficialità con il club nerazzurro

Dall'inviato Giorgio Musso

