Juventus, allarme Fair Play Finanziario | Conti in rosso!

JUVENTUS CONTI FAIR PLAY FINANZIARIO / Allarme sui conti della Juventus in chiave Fair Play Finanziario.

Secondo uno studio svolto da KPMG e commissionato da 'RMC Sport', infatti, il club bianconero ha superato la soglia fissata dalla Uefa per restare nei parametri del FFP e i conti sono in rosso. L'incremento dei costi del personale è infatti salito a 327.8 milioni di euro, provocando una perdita a bilancio di 39.9 milioni, come registrato nell'esercizio chiuso a giugno 2019. Tutto è naturalmente legato all'oneroso investimento fatto per acquistare. Si attendono ora ulteriori conferme o smentite a riguardo.

